Barak al Napoli? Parla Setti: “Al momento nessuna trattativa”

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, intervistato a Tele Arena, ha commentato le voci di mercato in merito ad alcuni giocatori gialloblù, tra cui Antonin Barak, seguito con grande interesse dal Napoli.

“Barak al Napoli e Tameze alla Fiorentina? Al momento non c’è nulla. Barak ha dimostrato in questi anni di essere maturo per fare il salto di qualità. Tenere tutti è impossibile. Però dovevamo tenere Zaccagni e al suo posto abbiamo preso Caprari che ha fatto più gol. Non dobbiamo fossilizzarci, dobbiamo mettere la società al centro”.