Reina annuncia:” Ultimo anno da professionista e mi ritiro”

L’ex portiere del Napoli, Pepe Reina, che ha giocato nella società azzurra per ben 5 stagioni, in un’esperienza divisa tra il 2013-2014, quando arrivò in prestito dal Liverpool e poi nelle stagioni in cui sulla panchina del Napoli sedeva Maurizio Sarri, in quelle stagioni in cui la società partenopea a conteso a più ripreso lo scudetto alla Juventus. Il portiere ha annunciato in un’intervista al portale spagnolo Diario de Mallorca che la prossima sarà la sua ultima stagione da professionista. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Credo giocherò per un altro anno, l’ultimo che mi è rimasto di contratto. Penso che sarà l’ultimo. Il ventiquattresimo da professionista e chiuderò così. Nel calcio ovviamente nulla è sicuro, ma è questa la mia idea in linea di massima. Voglio provare a fare l’allenatore e il corso inizierà a settembre dell’anno prossimo. I tempi sono giusti”.