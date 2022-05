Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha dimostrato nuovamente la sua solidarietà fuori dal campo, regalando magliette, pantaloncini, calzettoni e asciugamani alla squadra di calcio Arci Mediterraneo.

Il club aveva iniziato a svolgere l’attività agonistica con l’obiettivo di favorire l’integrazione e la convivenza tra persone provenienti da diversi paesi, insegnando i valori dello sport e del fare squadra. Così il difensore senegalese ha deciso di lasciare il suo dono per sostenere il lavoro del club.

L’amministratore di Arci Mediterraneo, Mariano Anniciello, ha dichiarato: “Dopo la visita nei mesi scorsi, Koulibaly aveva promesso che non ci avrebbe perso di vista e nei giorni scorsi ci ha fatto un’altra sorpresa. Ha fatto recapitare alla squadra, composta da migranti, le maglie e tutto ciò che occorre per scendere in campo, asciugamani compresi. Ci ha lasciato come al solito senza parole, ci ha sorpreso e commosso per la descrizione e l’umiltà. Noi ci sentiamo più forti nella nostra battaglia contro il razzismo e la discriminazione con lui accanto.”