In un’intervista a 7 Gold, l’ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in particolare sull’ultimo campionato di Serie A appena concluso.

Ecco quanto detto:

“Il Napoli, a mio avviso, come qualità dell’organico aveva qualcosa in più rispetto al Milan che ha poi vinto lo scudetto. I partenopei, però, non sono stati in grado di reggere la pressione nelle partite più importanti: questo è stato il limite dei campani, il vero problema della stagione.”