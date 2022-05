KKN – Ospina potrebbe avere un accordo con il Villarreal

Radio Kiss Kiss Napoli, l’emittente ufficiale del club, ha rilasciato delle novità in merito alla situazione di David Ospina, il cui rinnovo al momento è un rebus. Al momento, l’incontro con l’entourage del colombiano è fissato al 15 giugno. È la giusta occasione per discutere della richiesta economica e così valutare una sua possibile permanenza al Napoli. Però, c’è la possibilità che in questo lasso di tempo abbia già firmato con il Villarreal. Infatti, secondo l’emittente, l’estremo difensore potrebbe avere un accordo con il club spagnolo.