KKN – Mertens, c’è fiducia per il rinnovo. Previsti due incontri

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, c’è fiducia per il rinnovo di Dries Mertens in maglia azzurra. Il belga, il cui contratto scadrà il prossimo giugno, vede incrementare le sue possibilità di restare in azzurro per un’altra o anche due stagioni. L’incontro potrebbe avvenire dopo le sfide di Nations League, ovvero tra una decina di giorni. Ci saranno due colloqui, uno tra i rappresentanti del giocatore e della dirigenza, più uno diretto tra Aurelio De Laurentiis e il giocatore. Le sensazioni però, sono positive.