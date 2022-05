Ghoulam, il Napoli lo saluta con un filmato da pelle d’oca

Il Napoli ha salutato definitivamente domenica il terzino Faouzi Ghoulam, arrivato nel 2014 e che era diventato tra i migliori laterali sinistri del mondo sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri. Si è però messa di traversa la sfortuna, e per l’algerino non c’è stato niente da fare, addirittura 3 legamenti operati e la carriera ormai andata. Il Napoli ha voluto omaggiarlo con un video pubblicato sui profili social della squadra, per ringraziarlo degli anni passati sotto l’ombra del Vesuvio e augurargli tutto il bene possibile per i prossimi anni.