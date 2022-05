Mario Giuffredi, nelle ultime ore sta rilasciando tante interviste. Una di queste dichiarazioni è legata ad un suo giocatore. Essendo l’agente di Mario Rui ha preso le sue difese dopo l’acquisto di Olivera. Giuffredi ha chiarito: “Chi dice che Mario Rui non sia il titolare mi fa ridere. Da cinque anni padroneggia sulla fascia del Napoli e per giunta Olivera, con tutto rispetto, non arriva dal Real Madrid ma dal Getafe“. L’agente del calciatore portoghese mette in chiaro le cose dunque, Mario Rui non vuole rivali.