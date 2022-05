Football Benchmark: “Il Napoli vale 483 milioni di euro”. Lo studio

Secondo uno studio del portale Football Benchmark, la Ssc Napoli ha un valore stimato intorno ai 483 milioni, con un calo dello 0,4%. Questo dato è valutato attraverso i multipli del fatturato. Si sono tenuti conto i bilanci della stagione 2018-19, 2019-20 e della 2020-21. A questo, si aggiungono fattori come profittabilità, popolarità, potenziale della rosa, gestione dei diritti tv ed eventuali stadi di proprietà. Secondo questi dati, il Napoli si colloca in diciottesima posizione ed in leggero calo. Delle italiane, al primo posto si trova la Juventus collocata in decima posizione, con un valore di 1597 milioni e un incremento dell’8%.