Dalla Francia – Il Napoli punta Bourigeaud

Secondo quando riportato dal giornale francese Le10sport, il Napoli avrebbe puntato il centrocampista Bourigeaud del Rennes, che nell’ultima stagione di Ligue 1 ha raggiunto la doppia cifra sia con 11 gol e 13 assist. Il calciatore è seguito da molte squadre italiane come Roma e Lazio, ma il Napoli sembrerebbe essere molto forte sul transalpino e avrebbe chiesto informazioni, visto anche il contratto in scadenza tra un anno e la possibilità di portarlo all’ombra del Vesuvio con un’offerta non elevatissima.