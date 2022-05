Axel Tuanzebe non verrà confermato dal Napoli. Per rimpiazzare la sua mancata conferma, ci sarà bisogno di ingaggiare un difensore centrale per completare il reparto in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, la società sta monitorando due uomini. Uno di questi è Nicolò Casale, di proprietà dell’Hellas Verona, adattabile anche come terzino. L’altro nome è quello del sudcoreano Min-jae Kim, che milita nel Fenerbahce e i cui costi sono più elevati.