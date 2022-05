Cdm- Il Napoli valuta due difensori per l’anno prossimo

Secondo il Corriere del Mezzogiorno il Napoli sta valutando diversi nomi per sostituire il sicuro partente Axel Tuanzebe, che farà ritorno al Manchester United. Proprio per sostituire il difensore inglese la società azzurra si sta muovendo molto e ha già chiesto informazioni per due difensori, Casale dell’ Hellas Verona e Min Jae Kim del Fenerbache. Al momento il Napoli non si è ancora mosso facendo offerte ufficiali ai due club. Sembra che tra i due la società preferisca il difensore del Verona soprattutto per la sua conoscenza del calcio italiano e perchè sembra avere moltissimi margini di miglioramento vista la giovane età.