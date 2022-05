Bertoni: “Il Napoli poteva vincere lo scudetto ma ha perso partite decisive”

Daniel Bertoni, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, dove ha parlato della appena terminata stagione degli azzurri.

“Napoli? Poteva vincere lo scudetto, è una squadra equilibrata ma ha perso partite decisive, in particolare quella con la Fiorentina che quel giorno ha fatto la miglior gara dell’anno. Senza Insigne il Napoli perde tanto, è un calciatore d’élite, gioca bene per la squadra e per il gol. Ora senza di lui Osimhen si troverà solo, va fatto qualcosa”.