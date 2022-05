Bari – Nel mirino 2 giovani azzurri

Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia il club di Luigi De Laurentiis vorrebbe acquistare dal Napoli con la formula del prestito secco alcuni giovani che hanno già dato prove delle proprie qualità. I 2 nomi sulla lista del club pugliese sarebbero quelli di Ambrosino e Zanoli, che potrebbero dare una grossa mano ai galletti per puntare alla promozione diretta in Serie A sin da subito. Il terzino sembra però al momento tra i giocatori che non partiranno in estate, soprattutto per quanto dimostrato nel corso della stagione e per gli apprezzamenti fatti dal mister Spalletti nel corso delle varie interviste. Diverso invece il discorso per il bomber della primavera, che nell’ultima stagione ha dimostrato grandissime qualità in fase realizzativa. Il Napoli sembra pronto a lasciarlo partire in prestito per fargli fare esperienza, in modo da ritrovarlo pronto per il salto di categoria nella stagione successiva.