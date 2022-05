Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, risponde sul futuro di Gian Piero Gasperini:

“Credo che l’Atalanta ripartirà da Gasperini. Le voci sul ritorno al Genoa non trovano grande fondamento, ripartirà da Blessin. Può esser stata invece essere l’ultima di Tudor al Verona, ci sono possibilità concrete che lasci. Un po’ come fece Juric, ritiene non si possa fare meglio di così. Il ds D’Amico va all’Atalanta e Tudor potrebbe essere la variabile delle panchine”.