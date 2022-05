Repubblica – Napoli si candida come Capitale dello Sport 2026, le ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, pare che la città di Napoli si candiderà come Capitale dello Sport 2026.

Ieri l’annuncio ufficiale a seguito di un’intesa tra il Comune e il Coni Campania. La decisione spetterà all’Aces (Associazione capitali europee sport) e il verdetto verrà decretato nel 2024.

Queste le parole del sindaco Gaetano Manfredi: “Abbiamo un grande patrimonio di impianti sportivi che va valorizzato, rafforzato, manutenuto e ben gestito. Per fare questo la cooperazione e la collaborazione con il sistema dello sport è fondamentale e con questo protocollo ci stiamo muovendo in questa direzione, con un forte raccordo con il Coni, con le Federazioni e con gli atleti e gli sportivi napoletani per fare in modo che lo sport torni ad essere la centro del futuro di questa città e perché sia strumento di educazione, di inclusione, anche di competizione e di attrazione. È un grande impegno collettivo che avevamo assunto come amministrazione e lo stiamo portando avanti”.