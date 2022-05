Repubblica – Napoli, campagna acquisti in anticipo. Pronto anche il riscatto di Anguissa

Il Napoli ha attuato una vera e propria rivoluzione. Dopo gli adii di storici calciatori come Insigne e Ghoulam, la società ha gettato le basi per un nuovo Napoli. Nella giornata di ieri Mathias Olivera ha svolto le visite a Villa Stuart e si attende solo l’ufficialità dell’acquisto. Nelle scorse settimane lo stesso presidente De Laurentiis aveva ufficializzato l’arrivo del georgiano Kvaratskhelia.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, è pronto anche il terzo acquisto. Si tratta del centrocampista Andrè-Frank Zambo Anguissa. “Nei prossimi giorni infatti De Laurentiis chiuderà in “entrata” solamente la terza operazione già in programma: il riscatto per 15 milioni di Anguissa dal Fulham. Poi il presidente ascolterà tutte le offerte in arrivo e gli eventuali acquisti ulteriori dipenderanno dalle partenze”. Si legge sul quotidiano.