Repubblica – Manolas: “Il motivo della cessione? Chiedetelo ad ADL…”

L’edizione odierna de la Repubblica riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Kostas Manolas.

L’ex difensore centrale del Napoli ha rivolto delle accuse al presidente Aurelio De Laurentiis e alla società azzurra in merito alla sua cessione, facendo intuire il mancato feeeling tra le parti.

Queste le parole di Manolas: “Addio? Chiedetelo a De Laurentiis. Ci sono stati problemi col club che per rispetto dei miei compagni che sono ancora lì non voglio dire. A Napoli quest’anno ho vinto le prime quattro partite, poi sono stato messo da parte e non ho capito perché. Ho fatto un errore con la Juve, è vero. Ma non pensavo di meritare l’esclusione”.

Su Spalletti dice: “Luciano come allenatore non si discute, è tra i migliori che abbia conosciuto. Il rapporto non è stato il migliore in assoluto: con gli altri allenatori che ho avuto il rapporto è stato sempre ottimo. Ci siamo comunque lasciati bene, ci siamo salutati con affetto e gli ho fatto il mio in bocca al lupo”.