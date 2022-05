Un affare che si doveva fare, il secondo in casa Napoli per la prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, il terzino sinistro, Mathias Oliveira, ha concluso le visite mediche presso Villa Stuart. Dunque è pronto a firmare il contratto con la sua nuova squadra, il Napoli. Stiamo parlando di un importante innesto che si aggiunge alla rosa di Spalletti, viste le carenze degli scorsi anni su quella parte di campo. La società partenopea preleva il giocatore dal Getafe con una formula di prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Il calciatore uruguaiano è un classe 1997 (24). Col Getafe ha giocato 111 partite in Liga siglando 2 reti. Solo nell’ultima stagione ha totalizzato 32 presenze in Liga portando a casa una rete e tre assist, tralasciando le prestazioni sontuose che hanno attirato gli occhi di più squadre europee.