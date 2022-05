Il Pocho Lavezzi è sempre stato un personaggio apprezzato, amato e idolatrato dal popolo partenopeo. Dopo il suo addio nel 2012 solo la distanza fisica aveva separato il calciatore argentino dai tifosi. Il 28 maggio, però, Lavezzi potrà tornare nel luogo in cui è esploso, nella sua seconda casa, il San Paolo, oggi Diego Armando Maradona. Lo farà per un motivo extracalcistico, vista la sua chiusura al calcio in generale, un evento organizzato dall‘UNICEF. Un concerto di Joseph Capriati & Friends,12 ore di musica continui. Gli incassi saranno devoluti all’Ucraina. L’obiettivo del concerto benefico è quello di dare un contributo prezioso alla popolazione.