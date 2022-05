Gazzetta – Zielinski, futuro incerto. Con richieste importanti può lasciare Napoli

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli soffermandosi su Piotr Zielinski. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il polacco potrebbe lasciare Napoli e non giocare più con la maglia azzurra. Il suo futuro incerto, ma c’è una condizione: per andare via devono arrivare offerte importanti.

“In pratica, il direttore sportivo del Napoli darà vita ad un vero e proprio “gioco delle coppie” per mettere a disposizione di Spalletti un organico omogeneo, tenendo conto di alcune figure “ibride” come Zielinski ed Elmas che possono collocarsi in più ruoli (il polacco potrebbe anche salutare in caso di richieste importanti)”. Si legge sul quotidiano.