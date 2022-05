Gazzetta – Il Napoli valuta possibili sostituti di Dries Mertens

L’intenzione di Dries Mertens è quella di continuare ad indossare la maglia del Napoli. Nelle scorse settimane c’è stato un incontro tra il belga e il presidente ADL, ma nulla ancora è definitivo. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società azzurra starebbe valutando i profili di Gerard Deulofeu e Federico Bernardeschi come sostituti del numero 14.

“Sulla fascia sinistra d’attacco come alle spalle della punta centrale (soprattutto se Mertens non dovesse rinnovare) potrebbe servire un elemento polivalente come Gérard Deulofeu o come Federico Bernardeschi”. Si legge sul quotidiano.