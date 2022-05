Gazzetta dello Sport – contatto Napoli-Bernardeschi

L’esterno italiano, Federico Bernardeschi lascerà in estate la Juventus a parametro 0 e sembra far gola a molte società italiane e non solo. Tra queste società sembra essersi inserito anche il Napoli dopo aver perso il suo capitano Lorenzo Insigne. Sembra ci sia stato un primo contatto, come riporta la Gazzetta dello Sport, ma al momento l’ingaggio dell’esterno ex Fiorentina sembra essere troppo alto per la società partenopea e per il tetto ingaggi che non può superare i 3,5 milioni annuali. Nonostante la grande duttilità dell’esterno, cosa molto cara a Spalletti, che infatti ha chiesto al presidente azzurro di provare a portare il giocatore sotto l’ombra del Vesuvio. Al momento sembrano esserci stati da parte della società azzurra solo timidi colloqui in cui si è chiesta da disponibilità del giocatore, ma soprattutto si è detto che l’offerta non potrà essere superiore ai 3,5 milioni.