FIGC – Gravina risponde a De Laurentiis: “Dichiarazioni irrispettose e inaccettabili, proponga qualcosa di serio”

Dopo le parole di accusa di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Gabriele Gravina, il presidente della FIGC ha prontamente replicato ai microfoni di Adnkronos. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Rispetto a ciò che afferma De Laurentiis, io mi sono sempre soffermato sulle cose da fare per il bene del nostro sport. I risultati che abbiamo raggiunto in questi anni sono stati importanti, e per questo non posso accettare parole così irrispettose da parte sua. Se vuole contribuire allo sviluppo del calcio italiano, proponga qualcosa di concreto; anche se alla fine, come diceva Totò, ognuno ha la faccia che ha”.