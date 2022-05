CdS – Olivera torna in Uruguay: ecco quando arriverà a Napoli

Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi sul nuovo acquisto: Mathias Olivera. Il quotidiano ha ipotizzato il possibile arrivo dell’uruguaiano nella città di Napoli: “Oggi tornerà a Madrid per prepararsi al prossimo viaggio in programma venerdì; quando partirà per l’Uruguay per rispondere alla convocazione della Celeste in vista delle tre amichevoli di preparazione al Mondiale in Qatar in programma negli Stati Uniti.

Rimandato il tour a Napoli, insomma, ma l’appuntamento è già in agenda. Arriverà in città direttamente dopo le vacanze e comunque in tempo per il raduno e per il primo ritiro in programma a Dimaro dal 9 al 19 luglio”. Si legge sul quotidiano.