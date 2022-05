Verona, Setti: “Barak? Pronto per una big, faremo le nostre valutazioni”

Maurizio Setti, presidente del Verona, a proposito del suo Hellas del presente e futuro. Lo fa a Telenuovo, in un’intervista ripresa nei punti importanti da Tggialloblù:

“Il Cholito credo che cerchi qualcosa di importante. Per noi ha uno stipendio alto. Il riscatto è più di 11 milioni, faremo delle valutazioni col Ds che ci sarà e poi vedremo se rimarrà. Comunque per Simeone il riscatto iniziale è tutto pronto. Barak? E’ un giocatore che si sente pronto per un grande club, magari anche all’estero. Tameze ha fatto benissimo, ma occhio ad Hongla che è in grande crescita”.