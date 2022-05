Tuttosport – Il Torino e non solo aspetta la decisione di Belotti sul suo futuro: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Andrea Belotti non avrebbe ancora deciso nulla riguardo al suo futuro! Ormai l’attaccante è da considerarsi uno svincolato ed ha una sola settimana di tempo per prendere una decisione definitiva. Oltre al Torino infatti anche altri team di Serie A avevano manifestato un certo interesse: Fiorentina, Roma e Napoli avevano sondato il terreno già parecchio tempo fa. Il “gallo” prenderà a breve una decisione, anche perchè le diverse squadre interessate a lui stanno finendo la pazienza. Nel caso in cui Belotti dovesse tentennare ancora, tutte, compreso il Torino, vireranno su altri obiettivi!