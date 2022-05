TMW – Top 10 Serie A, tre calciatori del Napoli in classifica: uno sul podio, ecco chi

Tuttomercatoweb ha stilato la Top 100 per la stagione di Serie A appena conclusa: nella sola Top 10, figurano tre calciatori del Napoli.

Infatti, all’ottavo posto troviamo Dries Mertens: il belga, spiega TMW, “ha fatto vedere di essere tutt’altro che finito e ancora un giocatore decisivo, a tratti incontenibile. Con la Lazio la partita perfetta, dove arriva a guadagnarsi nel 4-0 degli azzurri addirittura un 8.5. È tra gli ultimi ad arrendersi nella corsa scudetto e riesce ad andare in doppia cifra nonostante l’impiego da titolare in sole 16 occasioni”.

Al quarto posto, invece, Kalidou Koulibaly: “la continuità che il giocatore riesce a dare sia all’interno della singola partita che del campionato è a dir poco esaltante. Chiusure pulite, eleganza, leadership, nel suo gioco c’è questo e tanto tanto altro“.

Al secondo posto totale, alle spalle del solo Leao, troviamo Victor Osimhen: “Una vera forza della natura, che nella partenza impressionante del Napoli è stato protagonista assoluto, raggiungendo picchi d’eccellenza come nessun altro. Chissà come sarebbe andata se fosse stato a disposizione per tutto il campionato”.