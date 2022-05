Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Luciano Spalletti: “Nella prossima stagione, l’allenatore toscano non vorrà farsi scappare l’opportunità di vincere lo Scudetto. Il mister del Napoli, essendo amareggiato per come è finita questa stagione, è uno dei candidati al titolo”.