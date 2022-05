TMW, Ceccarini: “Un centrocampista del Napoli nel mirino della Fiorentina, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccarini, ha fatto il punto sul possibile sostituto alla Fiorentina dell’ormai partente, Lucas Torreira. Queste le sue parole: “Il centrocampista uruguaiano tornerà all’Arsenal, motivo per il quale, adesso, la Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista. Tra i tanti profili che la dirigenza toscana sta valutando, c’è anche il nome di Diego Demme. Il calciatore del Napoli sembra ormai essere fuori dalle gerarchie di Spalletti, ragion per cui, il tenace italo-tedesco, potrebbe anche essere ceduto per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro“.