SportMediaset – Cessione Koulibaly, la Juventus piomba sul difensore: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di SportMediaset, Koulibaly starebbe valutando la partenza dal Napoli dato che non si è fatto nessun passo avanti per il rinnovo (in scadenza nel 2023). Oltre al Barcellona che sembra fare sul serio per il senegalese, nelle ultime ore si è inserita la Juventus. I piemontesi sono chiamati a sostituire Giorgio Chiellini ed è per questo che vorrebbero approfittare della difficile situazione in casa Napoli.

Tuttavia, Kalidou Koulibaly, sta valutando l’ipotesi di lasciare il capoluogo campano ma per trasferirsi all’estero. Il calciatore, visto il grande amore dimostrato per la tifoseria partenopea, preferirebbe non andare alla Juventus. Per questo adesso la trattativa per i bianco neri è in salita ma nel mercato estivo, tutto può succedere.