Spezia-Napoli, cinque arresti per gli scontri di domenica

Dopo un paio di giorni sono arrivate le sentenze per gli scontri tra tifoserie durante Spezia-Napoli. Sono cinque le persone arrestate in flagranza differita, a seguito degli scontri che hanno visto protagonisti i tifosi. In particolare, la Digos della Questura di La Spezia ha arrestato quattro ultras liguri. I reati contestati sono rissa, lesioni, possesso di oggetti atti ad offendere e lo scavalcamento della recinzione del terreno che ha determinato l’interruzione della gara. I quattro avrebbero partecipato al tentativo di invasione di campo dalla Curva Ferrovia, contestuale a quella dei tifosi ospiti dal loro settore, e successivamente al tentativo di contatto con i napoletani dopo la partita. Stessa sorte anche per uno dei tifosi napoletani che hanno invaso il settore dello stadio occupato dai supporter dello Spezia durante il primo tempo. Si tratta di un 51enne del quartiere Vomero con precedenti penali. Il 51enne è stato arrestato, con l’accusa di scavalcamento e l’utilizzo di oggetti atti ad offendere e, soprattutto, per aver causato la sospensione del match.