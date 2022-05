Sosa: “Campionato mediocre. Il Napoli poteva vincere tranquillamente”

Roberto Sosa, nel corso della trasmissione Il bello del calcio, programma in onda su Canale Otto, ha fatto un analisi sulla stagione disputata dal Napoli e sui prossimi movimenti che la società effettuerà per rinforzare la squadra a disposizione di Luciano Spalletti: “Dopo la partita con l’Empoli dissi che probabilmente nelle ultime quattro avremmo visto il miglior Napoli della stagione, vicino a quello ammirato ad inizio anno. I giocatori erano mentalmente più liberi e non c’era la pressione del dover lottare per il titolo”.

“Il Napoli ha rifilato sei reti al Sassuolo, tre sia al Genoa che allo Spezia. Inoltre gli uomini di Luciano Spalletti hanno fatto molto bene nel corso della gara di Torino contro la compagine allenata da mister Ivan Juric. Penso che questo sia un brutto momento momento per il calcio italiano, ad esclusione dei tifosi del Milan si è visto un campionato mediocre. Il Napoli poteva vincere tranquillamente lo scudetto, non soltanto lottare fino alla fine”.