SKY – Inter, rinnovo per Inzaghi: accordo fino al 2024, i dettagli

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, sul proprio sito ha parlato del rinnovo Inzaghi-Inter:

“Un summit iniziato questa mattina, proseguito col pranzo e nel primo pomeriggio tra Inzaghi, il presidente Steven Zhang, Beppe Marotta e Piero Ausilio. In primis, nell’incontro “si è parlato soprattutto del rinnovo dell’allenatore: Inzaghi non ha materialmente firmato il contratto, ma c’è già un accordo per il prolungamento fino al 2024 con opzione per un’altra stagione (30 giugno 2025). Intesa che verrà formalizzata la prossima settimana e poi annunciata ufficialmente”.