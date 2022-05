Sconcerti: “Il Napoli può diventare la certezza numero uno della prossima stagione”

L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, nel corso de Il bello del calcio, programma in onda su Canale Otto, ha detto la sua sul prossimo campionato e di cosa può essere il Napoli:

“Credo che questo sia un momento di profonda confusione del calcio italiano, non ci sono squadre pronte e anche lo stesso Milan che ha vinto lo scudetto dovrà intervenire su parecchie cose: Kessié va via e andrà fatto mercato anche sulla fascia destra. L’Inter ha disfatto il centrocampo con gli addii di Vecino e Vidal e non ha mai avuto sostituiti per Brozovic, Calhanoglu e Barella”.

Il cronista Mario Sconcerti ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in televisione: “La Juventus è in grande difficoltà e l’ultima stagione è stata particolarmente complicata. Inoltre Lazio e Roma sono due incompiute. Il Napoli in questo momento, se rivisitato e corretto, potrebbe essere la prima certezza del prossimo anno. Non so però cosa accadrà sul mercato. Bisogna avere fiducia in chi fa parte della squadra e non concentrarsi solo sugli addii”.