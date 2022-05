Sconcerti: “ADL? Grande presidente, capisco però i tifosi. Credo arriveranno proposte da fondi stranieri”

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato a Canale 8 di De Laurentiis e della possibile cessione del Napoli a fondi stranieri.

“De Laurentiis? Secondo me è uno splendido presidente, d’altra parte comprendo che i tifosi vogliano sempre di più. Credo che presto una città come Napoli avrà offerte clamorose per rilevare la società, tante proprietà stanno diventando straniere, specialmente americane. Non so cosa farà De Laurentiis, perché il club è suo, ma arriveranno proposte di livello. Napoli è una grande città, spesso però fatica ad andare oltre se stessa”.