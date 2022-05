Roma, Mourinho: “Mkhitaryan? L’abbiamo recuperato, vogliamo scrivere la storia”

Prima a Sky Sport e poi in conferenza stampa, l’allenatore della Roma José Mourinho ha presentato la finale di Conference League di domani contro il Feyenoord. Ecco le sue dichiarazioni:

“Mkhitaryan in gruppo stamattina? Ha la condizione fisica per aiutare la squadra, siamo ottimisti. Ieri ha fatto dei test veri senza squadra, oggi ha lavorato coi compagni. Siamo arrivati alla fine di questa stagione. Con due finali da giocare in 4 giorni: la prima ci dava quello che noi meritavamo e quello che avevamo come obiettivo cioè l’Europa League. Siamo riusciti a vincere quella finale. Non si scriveva la storia ma finire il lavoro dell’anno per raggiungere un obiettivo. Per la Roma finire in zona Europa League è normale. Questa finale è storia. Abbiamo scritto la nostra per arrivare qui, ma in finale dobbiamo fare il tutto possibile per vincere e fare la storia. E’ una finale, fino a domani non c’è nient’altro nella mia mente. E’ il mio modo di essere e di fare. L’esperienza non aiuta, io pensavo che potesse invece no. Il mio modo di essere è uguale a quando ho giocato la prima finale. Sono concentrato o magari è un mio modo di preparare la gara”.