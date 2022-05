Marfella: “Un sogno esordire nel Napoli in Serie A, Spalletti ci fa stare sempre sul pezzo”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il terzo portiere azzurro Davide Marfella che ha commentato così il suo esordio in Serie A. Ecco quanto detto:

“Non mi aspettavo di giocare, non era stato concordato niente. Quando il mister mi ha detto che dovevo andarmi a riscaldare, mi sono emozionato. Ho fatto un paio di respiri profondi e mi sono tranquillizzato: è andata bene, dai. Meret ed Ospina Mi hanno dato tanti consigli e sono riuscito a rubare qualche segreto. Spalletti, oltre che ad essere una brava persona, è molto preparato e secondo me il suo forte è che dà sempre una spinta in più, fa stare tutti sempre sul pezzo. È molto meticoloso, è quello che ci ha fatto fare un’annata ottima“.