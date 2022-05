L’agente di Deulofeu: “Napoli? Parliamo di uno dei maggiori club del campionato”

Gerard Deulofeu è stato uno dei protagonisti di questa Serie A, le statistiche parlano chiaro: 13 gol e 5 assist in 34 gare disputate. Albert Botines, procuratore del giocatore, ha commentato le voci che accostano il calciatore spagnolo al Napoli – e non solo – in vista della prossima stagione. Queste le dichiarazioni del procuratore sportivo nel corso della puntata odierna di Si gonfia la rete, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte:

“C’è un accordo con l’Udinese per una cessione in estate, si lavora per accontentare questa richiesta del ragazzo: è il suo obiettivo” ha spiegato il manager, senza rivelare però la possibile, futura destinazione del suo assistito.

Botines ha poi aggiunto: “Deulofeu ha possibilità di andare a giocare nel Napoli? Parliamo di uno dei maggiori club della Serie A, una grande piazza… Vediamo, sarebbe sicuramente una grande opzione. Non mi piace parlare di questo o quel club nello specifico, quando non c’è nulla di concreto, però Napoli sarebbe sicuramente destinazione gradita: a chi non piacerebbe?! Se qualcuno mi ha chiamato da Napoli? Per adesso stiamo tranquilli…” ha concluso il procuratore.