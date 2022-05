Il Mattino – Spezia-Napoli, identificati 10 tifosi coinvolti negli scontri sugli spalti

Spezia-Napoli, ultima partita della stagione è stata caratterizzata dagli scontri tra le due tifoserie. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Mattino sarebbero stati identificati i primi 10 tifosi coinvolti negli scontri sugli spalti.

“Sarebbero in corso di identificazione almeno una decina (ma alla fine ne saranno molti di più) di tifosi di Spezia e Napoli che sono stati protagonisti degli incidenti di domenica. La Digos ligure è in contatto con quella napoletana e nelle prossime ore è possibile che vengano emessi i primi severi provvedimenti.

Si ipotizzano Daspo di almeno 2 anni per i protagonisti degli scontri. Come è consuetudine in questi casi, la Lega ha disposto ulteriori indagini che porteranno a nuove sanzioni”.