Gazzetta – Olivera voleva solo il Napoli. Ieri la decisione definitiva

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli facendo il punto sulla trattativa di Mathias Olivera. Il calciatore era stato corteggiato anche da altri club, ma il suo obiettivo principale era il Napoli, e così è stato.

“Il giocatore è stato di parola per l’accordo preso e ha lasciato intendere al club che la scelta Napoli era l’unica. Il resto lo hanno fatto il suo agente uruguaiano Pablo Boselli e quello italiano Alessandro Lucci. La mediazione è andata in porto proprio ieri pomeriggio e poco dopo le 18 Boselli ha chiamato il Napoli per dire che c’era il via libera e dunque già oggi Olivera sosterrà le visite mediche”. Si legge sul quotidiano.