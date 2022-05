Galli: “Se il Napoli da via Osimhen, vuol dire che hanno già il sostituto”

A Radio Marte è intervenuto l’agente sportivo Giuseppe Galli che ha parlato del prossimo mercato del Napoli. Ecco quanto detto:

“La garanzia per il Napoli è Giuntoli, se prende Olivera sarà forte. Ho sentito parlare bene di Olivera, ma non lo conosco. Il Napoli ha le idee chiare e fa le cose in anticipo, così non ci sono problematiche. Come azienda, quando arrivano 100 milioni non bisogna neanche pensarci. Se danno via un giocatore, Giuntoli avrà già il sostituto. Solo con i campioni si rischia di perderli a zero”.