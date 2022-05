Sono terminate le visite mediche per Olivera con il Napoli: il calciatore uruguayano ha lasciato adesso la clinica romana di Villa Stuart. Mathias Olivera è arrivato a Roma questa mattina per sostenere le visite mediche con il Napoli. Il club aveva già bloccato il difensore uruguaiano a gennaio, che ora è a un passo dal diventare il secondo acquisto per la prossima stagione dopo Kvaratskhelia. Attesa per domattina a Roma la firma sul contratto. Si dovrebbe trattare di un quinquennale per 1,3 milioni di euro a stagione, con un ingaggio che crescerà progressivamente fino a 1,9 milioni. Solo in seguito in arrivo il canonico tweet di benvenuto del Patron azzurro che ufficializzerà Mathias Olivera come un nuovo calciatore del Napoli.