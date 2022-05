Foto – Olivera arrivato a Villa Stuart per le visite mediche

Il Napoli chiude il secondo colpo del suo mercato estivo dopo Kvaratskhelia, ovvero Mathias Olivera. Il difensore uruguayano, proveniente dal Getafe è a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito con il Napoli. Olivera è stato accompagnato dall’agente Pablo Boselli, con il dirigente azzurro Maurizio Micheli. Oggi farà i test medici e in caso di esito positivo, sottoscriverà un contratto pluriennale con i campani. Al Getafe 12 milioni con 2 di bonus, pagabili in tre rate. Il terzino poi sottoscriverà un contratto quinquennale, da 1,5 milioni l’anno.