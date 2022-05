Fedele: “Al Napoli servono calciatori importanti e di esperienza”

Enrico Fedele nel corso de Il bello del calcio, su Canale Otto, ha parlato del Napoli che verrà e delle varie possibili cessioni:

“Il Napoli ha perso diversi big. Insigne andrà al Toronto, Mertens non rinnova, Koulibaly, Fabian e Ospina potrebbero approdare in un nuovo club. Sacrifici necessari, altrimenti come puoi recuperare quaranta milioni di stipendio, obiettivo questo che si è prefissato il Napoli?”.

“Gli azzurri quest’anno sono stati da 8 fino alle partite giocate in casa, poi ci sono stati degli errori di Spalletti che però ha raggiunto l’obiettivo prefissato a inizio stagione. Per il futuro cosa si può fare? Ospina deve rinnovare il contratto, a prescindere da tutto va trattenuto almeno un anno, Meret è un portiere che comunica poco con la difesa. Al Napoli servono calciatori importanti e di esperienza, come Ibrahimovic, che ti migliorino e aiutino la squadra nei momenti complicati”, ha aggiunto Enrico Fedele nel corso del suo intervento.