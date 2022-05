Fabrizio Romano: “Real Madrid? Dopo il no di Mbappè cambiano i piani: nella lista anche Fabian”

Durante il podcast Here We Go, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato di Real Madrid e dell’interesse verso Fabian Ruiz.

“Real Madrid? Dopo il no di Mbappè i piani del Real potrebbero cambiare. Dopo la finale di Champions League Ancelotti incontrerà Florentino Perez e tutta la società per programmare il mercato. Il piano era di far firmare Rudiger, Mbappè e un terzino sinistro. Ora, potrebbero esserci interessamenti anche per prime punte e centrocampisti: nella lista, ci sono da tempo Tchouameni e Fabian Ruiz“.