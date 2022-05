Di Canio: “Spalletti? Credo stia studiando soluzioni diverse. Spero che l’opinione pubblica sia più misurata”

Il mister Luigi Di Canio ha parlato, a TMW Radio, della stagione del Napoli e anche del futuro degli azzurri sotto la guida di Spalletti.

“Spalletti? Credo stia pensando a soluzioni diverse. E’ uno che ama sorprendere, studiare. Poco tempo fa disse che aveva bisogno di centrocampisti che sappiano strappare e il Napoli ha fatto tanti gol perché ha portato tanti giocatori in area. Servono più calciatori che sappiano segnare. Mi auguro che l’opinione pubblica sia più misurata, perché l’allenatore sente di aver profuso tutte le energie per raggiungere l’obiettivo e per diverse ragioni alcuni giocatori non hanno reso al meglio nel momento topico. Scudetto? Il primo a essere rammaricato credo sia lui, non capisco il perché osannare e poi criticare in continuazione”.