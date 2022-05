De Maggio: “Carlo ci ha autorizzato a dire che è positivo al Covid-19”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha aperto la trasmissione di quest’oggi rivelando una notizia che riguarda Carlo Alvino: “In tanti ci state chiedendo il perché della sua assenza, lui ci ha autorizzato a dirlo: è risultato positivo al Covid-19. Il giornalista è in quarantena e quindi non sarà presente nei nostri studi fino a quando non guarirà. A Carlo auguriamo una prontissima guarigione, sta bene e recupererà il più presto possibile”.

Inoltre, De Maggio, ha aggiunto: “Non potete immaginare lo tsunami di affetto che sta arrivando nei suoi confronti. I tifosi del Napoli sono tutti molto legati a Carletto, che presto avremo in trasmissione con noi. Purtroppo il Coronavirus ha preso anche lui, ma la situazione non desta particolari preoccupazioni. Purtroppo in tanti si chiedevano il perché della sua assenza e lui ci ha detto di annunciare la positività al Coronavirus”. Ha concluso il giornalista dell’emittente ufficiale del Napoli nel corso di Radio Goal.