Conference League, Mourinho: “Due finali in 4 giorni, vogliamo scrivere la storia”

Josè Mourinho ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Conference League contro il Feyenoord.

“Siamo arrivati alla fine del percorso di questa stagione, con due finali da giocare nello spazio di 4 giorni. La prima finale l’abbiamo vinta, quella contro il Torino per arrivare all’obiettivo Europa League in campionato. Volevamo raggiungerlo. Ma senza scrivere la storia, appunto. Questa finale è storia, una storia che si è già scritto per arrivare qui a giocare una finale europea dopo tanti anni, arrivando in finale daremo tutto per vincere”.