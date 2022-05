CdS – Osimhen, con la sua cessione potrebbero arrivare grandi nomi

Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi su Victor Osimhen. Il quotidiano paragona il nigeriano ad Edinson Cavani. Il paragone però non è per similarità tattiche o fisiche, ma perché la cessione di Victor permetterebbe alla società di avere i soldi necessari per fare una buona campagna acquisti.

Nove anni fa venne sacrificato Cavani per finanziare il mercato e arrivarono calciatori come Callejon, Albiol, Mertens e Higuain. Il centravanti nigeriano pagato 49 milioni potrebbe essere ceduto per 110. Il Napoli così potrebbe preparare un nuovo progetto tecnico e studia tre colpi come Scamacca, Berardi e Barak.